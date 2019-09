58-Jähriger vermisst: Wer kennt diesen Mann?

Weil der 58-jährige Ferdinand K. seit Ende Juni abgängig ist, hat die Polizei nun ein Foto des Vermissten veröffentlicht und ersucht um Hinweise.

Seit 21. Juni 2019 ist der 58-jährige Ferdinand K. aus seiner Seniorenresidenz im Grazer Bezirk Eggenberg abgängig. Gegen 7 Uhr wurde er an jenem Tag zum letzten Mal gesehen. Mit dem Einverständnis des Erwachsenenvertreters hat die Polizei nun ein Bild von K. veröffentlicht.Dies geschah mit der Bitte um sachdienliche Hinweise. K. leidet an Demenz und muss Medikamente einnehmen. Bisherige Erhebungen zum Aufenthaltsort des Mannes verliefen erfolglos. Die Polizei befürchtet, dass K. einen Unfall erlitten haben könnte.Solltest du K. gesehen haben, melde dich bitte beim Journaldienst des LKA Steiermark unter der Telefonnummer 059 133/60 3333.K. ist etwa 165 cm groß und besitzt eine schlanke Statur. Als er zuletzt gesehen wurde, hatte er eine lange schwarze Hose und ein grünes T-Shirt an.