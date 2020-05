4 Mal so viele Corona-Fälle wie Genesungen in Wien

Nach neuen Zahlen zum Coronavirus in Österreich gibt es zwar einige Neuansteckungen, aber mehr Genesungen. Österreichweit starb eine Person in 24 Stunden. Sorgenkind ist Wien.

Bisher gab es in Österreich 15.833 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 615 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben (eine mehr als Freitag) und 13.928 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 309 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 79 der Erkrankten auf Intensivstationen.Noch am Freitag wurden 15.774 Erkrankte und 13.836 wieder Genesene gemeldet. Damit gab es in 24 Stunden 59 neue Coronafälle in Österreich, aber auch 92 Genesungen. Wien zählte am Samstagvormittag 2.701 Erkrankungen und damit 37 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt - so wie gestern - 141.1.999 Personen sind in der Bundeshauptstadt wieder genesen, sieben mehr als noch am Freitag. Die Gesundheitshotline 1450 hat 676 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.