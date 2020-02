"Heute" verlost 5x2 Karten für das Konzert von Peter Maffay am 27. August 2021 in der Wiener Krieau.

Fans von Peter Maffay (70) sollten sich den 27. August 2021 jetzt schon rot anstreichen: Denn Peter Maffay kommt für sein einziges Österreich-Konzert in die Wiener Krieau.Eigentlich steht der deutsche Superstar bereits heuer für seine Jubiläumstour auf der Bühne: Denn es ist jetzt genau 50 Jahre her, dass aus dem rumäniendeutschstämmigen Lehrling sprichwörtlich über Nacht, durch die ZDF Hitparade zum Star wurde.Seine allererste Single "Du" war, es die Maffay damals alle Türen aufmachte. Der Rest ist Musikgeschichte, denn mit 19 Nummer 1-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern ist Maffay der mit Abstand erfolgreichste deutsche Solokünstler.Auf seine morgen in Kiel startende Jubiäumstournee wird Maffay in den größten Hallen Deutschlands spielen, nur die waren ihm zu klein: Nachdem alle 22 Termine binnen kürzester Zeit ausverkauft waren, setzt der Rockstar jetzt noch eines drauf und verlagert die Verlängerung nach draußen. Unter den neun Open Air Konzert wird auch Maffay einziges Österreich-Konzert sein.