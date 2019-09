5x2 Tickets für Pan O'Gusto gewinnen

Beim Kulinarikfestival wartet eine Entdeckungsreise durch den pannonischen Raum. Und mit ein bisschen Glück sind Sie am 14.9. dabei.

Am 14. und 15. September bietet die historische Orangerie im Eisenstädter Schlosspark, die bereits im 18. und 19. Jahrhundert Schauplatz rauschender Feste war, den stilvollen Rahmen für eine kulinarische Entdeckungsreise durch den pannonischen Raum. Ausgesuchte Produzenten feiner Lebens- und Genussmittel sowie hervorragender Weine stellen ihre Produkte vor und bitten zur Verkostung.Innovative Köche präsentieren traditionelle bis moderne Gerichte aus der Region in der Schauküche und bieten regionstypische und außergewöhnliche Spezialitäten für den Gaumen.Mit "Meet Luv", "Die Seeteufel" und dem "PANNATURA BBQ" sind bei Pan O'Gusto die neusten Streetfood-Trends vor der Orangerie vertreten.Zahlreiche Winzer laden dazu ein, ihre Weine aus den verschiedenen Anbaugebieten und Lagen im pannonischen Raum zu verkosten und die Unterschiede herauszuschmecken- und auch zu riechen! An beiden Tagen findet die große Präsentation "Der Leithaberg bebt!" der Leithaberg DAC Winzer statt. Spannende Vielfalt bringen auch die Winzer aus den Nachbarländern Ungarn, Slowenien und Italien mit. Bierkenner werden an der Bar von Hopfen & Soehne mit delikaten Bierspezialitäten versorgt.Der pannonische Raum bietet aber auch Exotisches: Hakuma, ein Matcha-Lifestyle-Getränk auf Basis von Grüntee, wurde von drei jungen Burgenländern entwickelt. Bei Pan O'Gusto mixen sie daraus kreative, erfrischende Drinks.Das Gewinnspiel läuft bis 11.9., 23.59 Uhr. (red)