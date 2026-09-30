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Geöffneter Kühlschrank
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Energiekosten senken

6 Tricks: So sparst du beim Kühlschrank Strom

Der Kühlschrank läuft rund um die Uhr und frisst Strom. Mit ein paar einfachen Kniffen kannst du deinen Energieverbrauch deutlich senken.
Technik Heute
Von Technik Heute
30.09.2026, 13:07
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Kühlschränke gehören zu den größten Stromfressern im Haushalt. Kein Wunder, denn sie sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb.

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Doch wer sich kein neues, energieeffizientes Gerät anschaffen möchte, kann auch mit ein paar cleveren Tricks den Stromverbrauch erheblich reduzieren.

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Mit sechs einfachen Maßnahmen lässt sich der Energiebedarf spürbar senken, wie chip.de berichtet.

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6 Tipps für weniger Stromverbrauch

Tipp 1 - Standort beachten: Stelle den Kühlschrank nicht direkt neben dem Herd oder Backofen auf. Äußere Wärme zwingt das Gerät, seine Temperatur ständig zu regulieren - das kostet extra Energie.

Tipp 2 - Dichtungen prüfen: Sind die Türdichtungen nicht mehr dicht, gelangt warme Luft ins Innere. Das lässt sich leicht testen: Lege bei Dunkelheit eine Taschenlampe in den Kühlschrank. Schimmert Licht heraus, ist die Dichtung undicht.

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Tipp 3 - Regelmäßig abtauen: Bildet sich eine Eisschicht an der Rückwand, steigt der Energieverbrauch. Taue das Eisfach ein- bis zweimal pro Jahr ab - am besten im Winter bei Minusgraden.

Tipp 4 - Richtige Temperatur: Die ideale Kühlschranktemperatur liegt bei sieben Grad. Schon zwei Grad kälter können den Stromverbrauch um etwa zehn Prozent steigern.

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Tipp 5 - Lüftung freihalten: Die Lüftungsöffnung an der Rückseite sollte frei stehen und nicht blockiert sein. Reinige die Lüftungsgitter zweimal jährlich, damit sich kein Wärmestau bildet.

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Tipp 6 - Tür nur kurz öffnen: Halte die Kühlschranktür nur so lange offen wie nötig. Ein geordnetes System im Inneren hilft, schneller zu finden, was du suchst.

tec,30.09.2026, 13:07
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