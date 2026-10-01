i Elegantes Restaurantdinner pixabay.com Kulinarische Abenteuer 6 verrückte Restaurants weltweit Essen in 50 Metern Höhe, auf Kloschüsseln sitzen oder vom Personal beschimpft werden: Diese sechs Restaurants bieten unvergessliche Erlebnisse. Von Technik Heute 01.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Restaurantbesuch kann weit mehr sein als nur ein gutes Essen. Manchmal ist es das Ambiente, das einen Abend unvergesslich macht. Wer etwas wirklich Besonderes sucht - etwa für einen Geburtstag oder Jahrestag - sollte einen Blick auf diese verrückten Lokale werfen.

Bei Dinner in the Sky in Köln, Hamburg oder Düsseldorf speist man angeschnallt in 50 Metern Höhe. Ein 120 Tonnen schwerer Mobilkran zieht den Tisch samt Gästen in die Luft, wo ein eigener Koch ein Menü serviert. Nichts für Menschen mit Höhenangst - aber definitiv ein Erlebnis.

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Im Modern Toilet Restaurant in Taiwan sitzen die Gäste auf echten Kloschüsseln und bekommen ihr Essen in Miniatur-Toiletten serviert, wie es bei CHIP heißt. Die einen finden es geschmacklos, die anderen urkomisch.

Von beschimpfenden Kellnern bis zum Wasserfall

Wer gerne derbe Sprüche kassiert, ist bei Fritzls Burger im deutschen Esslingen richtig. Hier unterschreibt man eine Erklärung, dass das Personal einen humorvoll beleidigen darf. Der Laden ist trotzdem - oder gerade deswegen - immer ausgebucht.

Auf der philippinischen Insel Luzon erwartet Besucher das Labasin Waterfall Restaurant. Hier isst man nicht nur mit Blick auf einen Wasserfall, sondern direkt am Fuß des herabstürzenden Wassers. Die Füße bleiben dabei angenehm kühl.

Im Dresdner Schwerelos-Restaurant gibt es keine Kellner - das Essen kommt auf Achterbahnschienen in kleinen Töpfen angefahren. Das Lokal im Raumschiff-Stil ist perfekt für alle, die nicht so weit reisen wollen.

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Unterwasser-Dinner auf den Malediven

Wer das Budget hat, sollte das Unterwasserrestaurant auf den Malediven besuchen. Hier speist man unter der Meeresoberfläche und beobachtet durch riesige Glasfenster die bunte Unterwasserwelt. Ein Erlebnis, das auch ohne Urlaub im dazugehörigen Hotel buchbar ist.