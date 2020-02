24.02.2020 18:35 61-Jähriger stirbt bei Häcksler-Tätigkeit in Going

Der Verunglückte führte Tätigkeiten am Häcksler durch. Bild: iStock - Symbolfoto

Am Montag hat sich in Going ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 61-Jähriger stürzte rückwärts von einem Trittbrett und fügte sich so tödliche Verletzungen zu.