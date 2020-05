64-Jähriger bei Unfall mit Mopedauto leicht verletzt

In Wien-Favoriten kam es am Mittwoch zu einem Autounfall, bei dem ein Mann mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Verkehrunfall in der Theodor Sickel Gasse in Wien-Favoriten. Dabei wurde ein 64-jähriger Mann leicht verletzt."Der Mann wurde mit Prellungen vom Grünen Kreuz ins Krankenhaus gebracht", bestätigte Daniel Melcher, Pressesprecher der Berufsrettung Wien im Gespräch mit "".