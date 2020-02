65+: "Der Bachelor" für Pensionisten kommt

In den USA wird bereits gecastet, vielleicht auch bald bei uns: Im Bachelor-Ableger suchen liebeshungrige Pensionisten einen Partner.

Mit 66 Jahren fängt das Leben an, ab 65 kann man versuchen, in der neuen Bachelor-Staffel für die ältere Generation unterzukommen. Am Montag wurde in den USA während der Sendung "Bachelor" ein Castingaufruf fürs neue Format gesendet.Der Chef der Reality-Sendungen des US-Senders ABC, Rob Mills will "die zwiedersten alten Männer und die goldensten Mädels":Eine andere Werbung sucht nach Menschen in ihren "goldenen Jahren".Noch gibt es keine Pläne, dass es das Format über den großen Teich nach Europa schafft. Aber wenn die Leute weiterhin brav RTL einschalten, blüht uns das sicher auch bald.