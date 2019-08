Vor 57 ' 69-jähriger Deutscher seit Tagen in Tirol vermisst

Wer hat diesen Mann gesehen? Die Polizei bittet um Mithilfe. Bild: Kein Anbieter/LPD Tirol

Die Tiroler Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe. Ein 69-Jährige aus Deutschland ist seit 17. August abgängig.

Seit dem 17. August wird ein 69-jähriger Deutscher im Pitztal (Bezirk Imst) vermisst, berichtet die Polizei Tirol.



Der Mann fuhr um 11.25 Uhr am Pitztaler Gletscher ohne Begleitung mit dem Gletscherexpress zur Bergstation und stieg dort aus.



Er wollte zu Fuß von der Bergstation zur Braunschweiger Hütte wandern, um sich dort mit seiner Ehefrau zu treffen. Der Deutsche kam jedoch am vereinbarten Treffpunkt nie an.



Zuletzt wurde der 69-Jährige im Bereich der Bergstation gesehen, eine großangelegte Suchaktion blieb bisher ergebnislos.



Personenbeschreibung



Der als vermisst gemeldete Mann trug eine anthrazitfarbene Jeanshose, ein dunkelblaues Poloshirt und eine dunkelblaue Regenjacke mit der Aufschrift "Tommy Hilfiger". Außerdem hatte er eine blau-weiße Kappe mit der Aufschrift "Navy" auf.



Möglicherweise wurde der Deutsche auf dem Wanderweg oder bei der Querung des Mittelbergferners in Richtung Braunschweiger Hütte gesichtet.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wenns unter der Telefonnummer 059133/7109 erbeten. (wil)