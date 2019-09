6ix9ine patzt Cardi B als Bloods-Gangmitglied an

Der 23-jährige Rapper sagte erneut vor Gericht aus und nennt einen berühmten Namen: Cardi B. Die will von nichts wissen. So einfach ist es aber nicht.

Cardi leugnet, verplappert sich aber selbst

Der inhaftierte Rapper 6ix9ine musste am Donnerstag zum zweiten Mal in den Zeugenstand. Laut "TMZ" war er sehr nervös. Und das nicht ohne Grund, da er wieder über die Gang Nine Trey Bloods aussagte.Und auch mit den Superstars legt er sich an. Denn er outete Kollegin Cardi B. "Ich wusste, dass sie in der Gang ist, aber ich habe ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt", sagte 6ix9ine vor Gericht.Atlantic Records, die Plattenfirma der Rapperin, bestritt sofort jegliche Verbindungen der 26-Jährigen mit den Bloods.Und auch Cardi hat bereits auf die Gerüchte reagiert. Die Rapperin postete einen kurzen Instagram-Clip von Schauspielerin Keke Palmer (26), in dem sie sagt: "Es tut mir leid, dass zu sagen und ich hoffe, ich klinge nicht lächerlich, aber ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Sorry."Blöd nur, dass Cardi Anfang des Jahres selbst noch im "GQ" behauptete, dass sie sich den Nine Trey Bloods angeschlossen habe. Sie verglich die Zugehörigkeit mit einer Art Geschwisterlichkeit.