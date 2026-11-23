Google Maps bringt dich zuverlässig ans Ziel, doch ab Werk nutzt die App nur einen Teil ihrer Möglichkeiten. Einige der nützlichsten Funktionen für lange Autofahrten sind standardmäßig deaktiviert.
Wer die versteckten Einstellungen aktiviert, kann sich Stauchaos ersparen, auch ohne Netz navigieren und bekommt sogar im Tunnel genaue Ansagen.
Wie die Computerwoche berichtet, gibt es sieben Einstellungen, die du vor der nächsten Langstrecke unbedingt ändern solltest.
Ohne Datenverbindung lädt die App keine neuen Kartenausschnitte nach. Im schlimmsten Fall bleibt der Positionspfeil stehen. Tippe auf dein Profilbild, wähle "Offlinekarten" und lade den gewünschten Bereich herunter. So funktioniert die Navigation auch ohne Empfang.
Google Maps berücksichtigt den Verkehr automatisch bei der Routenberechnung. Wie es tatsächlich aussieht, siehst du aber erst mit eingeblendeter Verkehrsebene. Grün steht für freie Fahrt, Orange für zähfließenden Verkehr, Rot für Stau.
Die App kann Routen an dein Fahrzeug anpassen. Hinterlege, ob du mit Benziner, Diesel, Hybrid oder E-Auto unterwegs bist. Bei E-Autos zeigt Google Maps auch passende Ladestationen entlang der Strecke an.
Mit dieser Einstellung zeigt Google Maps automatisch die voraussichtliche Ankunftszeit, sobald sich dein Smartphone per Bluetooth mit dem Auto verbindet – ohne die App zu öffnen.
Im Tunnel verliert GPS das Signal. Mit aktivierten Bluetooth-Beacons kann Google Maps deine Position trotzdem genau bestimmen – sofern der Tunnel mit entsprechenden Sendern ausgestattet ist.
Die Lautstärke der Navigationsansagen lässt sich in drei Stufen einstellen. Die niedrigste reicht völlig aus, um keinen Abzweig zu verpassen – und ist weniger aufdringlich.
Du kannst den blauen Pfeil auf der Karte durch ein Auto ersetzen. Modell und Farbe des Symbols sind frei wählbar. Das macht die Navigation übersichtlicher und persönlicher.