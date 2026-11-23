i Modernes Auto-Interieur mit Navigations-Display pixabay.com Versteckte Einstellungen 7 Google-Maps-Tricks für die Autofahrt Diese praktischen Funktionen der Navi-App sind ab Werk deaktiviert. Sie machen deine nächste Fahrt aber viel entspannter. Von Technik Heute 23.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Google Maps bringt dich zuverlässig ans Ziel, doch ab Werk nutzt die App nur einen Teil ihrer Möglichkeiten. Einige der nützlichsten Funktionen für lange Autofahrten sind standardmäßig deaktiviert.

Wer die versteckten Einstellungen aktiviert, kann sich Stauchaos ersparen, auch ohne Netz navigieren und bekommt sogar im Tunnel genaue Ansagen.

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Wie die Computerwoche berichtet, gibt es sieben Einstellungen, die du vor der nächsten Langstrecke unbedingt ändern solltest.

1. Offlinekarten herunterladen

Ohne Datenverbindung lädt die App keine neuen Kartenausschnitte nach. Im schlimmsten Fall bleibt der Positionspfeil stehen. Tippe auf dein Profilbild, wähle "Offlinekarten" und lade den gewünschten Bereich herunter. So funktioniert die Navigation auch ohne Empfang.

2. Verkehrslage einblenden

Google Maps berücksichtigt den Verkehr automatisch bei der Routenberechnung. Wie es tatsächlich aussieht, siehst du aber erst mit eingeblendeter Verkehrsebene. Grün steht für freie Fahrt, Orange für zähfließenden Verkehr, Rot für Stau.

3. Fahrzeug und Antrieb festlegen

Die App kann Routen an dein Fahrzeug anpassen. Hinterlege, ob du mit Benziner, Diesel, Hybrid oder E-Auto unterwegs bist. Bei E-Autos zeigt Google Maps auch passende Ladestationen entlang der Strecke an.

4. Fahrbenachrichtigungen aktivieren

Mit dieser Einstellung zeigt Google Maps automatisch die voraussichtliche Ankunftszeit, sobald sich dein Smartphone per Bluetooth mit dem Auto verbindet – ohne die App zu öffnen.

5. Bluetooth-Beacons für Tunnel nutzen

Im Tunnel verliert GPS das Signal. Mit aktivierten Bluetooth-Beacons kann Google Maps deine Position trotzdem genau bestimmen – sofern der Tunnel mit entsprechenden Sendern ausgestattet ist.

6. Sprachansagen leiser stellen

Die Lautstärke der Navigationsansagen lässt sich in drei Stufen einstellen. Die niedrigste reicht völlig aus, um keinen Abzweig zu verpassen – und ist weniger aufdringlich.

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7. Fahrzeugsymbol anpassen

Du kannst den blauen Pfeil auf der Karte durch ein Auto ersetzen. Modell und Farbe des Symbols sind frei wählbar. Das macht die Navigation übersichtlicher und persönlicher.