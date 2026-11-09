i Offener Kleiderschrank iStock/fcafotodigital (Symbolbild) Minimalismus-Trend 7 Tipps: So mistest du deinen Schrank aus Dein Kleiderschrank quillt über? Mit diesen Tipps befreist du dich endlich vom textilen Ballast – ganz ohne Schuldgefühle. Von Heute Life 09.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Minimalistische Kleiderschränke liegen voll im Trend. Auf YouTube präsentieren immer mehr Menschen ihre aufgeräumten Garderoben mit maximal 33 Teilen. Ein erfrischendes Gegengewicht zu Fast Fashion und Shopping-Exzessen.

Du nimmst dir immer wieder vor, deinen Kleiderschrank zu entrümpeln, scheiterst aber jedes Mal, weil du dich nicht trennen kannst? Das lässt sich ändern! Mit diesen sieben Tipps fällt das Ausmisten endlich leicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Diese Stücke sollten weg, heißt es auf womenshealth.de: Kleidung, die nicht richtig sitzt, nie getragene Designerteile, zu enge Hosen, veraltete Trends, nostalgische Erinnerungsstücke, zu viele Gammelhosen und defekte Kleidung.

Schluss mit Zwicken und Rutschen

Eine Bluse, die nur gut aussieht, wenn du stillstehst. Ein Rock, der ständig hochrutscht. Solche Teile sind im Alltag eine Zumutung. Im Meeting solltest du dich auf die Präsentation konzentrieren – nicht aufs verrutschende Outfit.

Das Geld ist ohnehin weg

"Aber das war mal so teuer!" – Dieser Gedanke hält viele davon ab, sich von ungetragenen Designerstücken zu trennen. Aber ehrlich: Das Geld ist weg, egal, ob das Teil im Schrank hängt oder nicht.

Hoffnungsprojekte realistisch sehen

"Die Jeans passt bestimmt bald wieder." Wirklich? Wie realistisch ist das bei einer Hose, die schon vor Jahren gezwickt hat? Solche Stücke verursachen nur Frust beim Öffnen des Schranks.

Trends kommen und gehen

Manche Modetrends sind einfach Fehlgriffe. Warum an veralteten Stücken festhalten? Sie blockieren nur Platz für Sachen, die du wirklich liebst.

Wohin mit den aussortierten Teilen?

Gut erhaltene Markenstücke lassen sich online verkaufen. Saubere und tragbare Kleidung kannst du an Sozialkaufhäuser oder gemeinnützige Organisationen spenden. Stark beschädigte Teile gehören allerdings nicht in die Kleiderspende.

Die Bilder des Tages i ?

Eine Regel für die Zukunft: Für jedes neue Kleidungsstück sollte idealerweise ein altes den Schrank verlassen. So wächst deine Garderobe nicht unkontrolliert weiter.