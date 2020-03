7 Tote bei Vorbereitungen für Königs-Besuch

Die niederländischen Royals besuchen Indonesien. Schon am Tag ihrer Ankunft überschattete ein tragischer Unfall die Visite.

Militärchef unter den Toten

Am Montag landeten der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Maxima in Indonesien.Doch kaum betraten König und Königin indonesischen Boden, kam es zu einer Tragödie.Am Fluss Sebangau in der Palangkaraya-Region stießen zwei Boote die den Besuch des königlichen Paares vorbereiteten, zusammen. 20 Menschen konnten gerettet werden. Sieben überlebten den Unfall nicht.Auf einem der Boote waren Parkranger, auf dem zweiten Mitglieder der Garde des Präsidenten. Unter den Toten war auch der örtliche Militärchef."Wir sind tief betrübt über den tragischen Bootsunfall gestern auf dem Sebangau-Fluss", sprach Willem-Alexander gleich zu Beginn ihres Besuches in Indonesien die Tragödie an. "Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer und den Verletzten."Willem-Alexander und Maxima wollten am Mittwoch in die Palangkaraya-Region. Im Palangkaraya-Park wollten sie sich über den Schutz des Regenwaldes informieren. Wie bei Auslands-Besuchen üblich absolvieren König und Königin ein dichtes Programm. Präsident Joko Widodo (siehe Fotoshow oben) und First Lady Iriana empfingen die Royals, danach wurde ein Heldenfriedhof besucht.