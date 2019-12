7 WhatsApp-Funktionen, die jeder kennen sollte

Was tun, wenn ständig Gruppen-Nachrichten nerven? Wie deaktiviere ich die blauen Gelesen-Häkchen? Die wichtigsten WhatsApp-Tricks in einer Minute.

Die Messenger-Anwendung "WhatsApp" hat für viele Österreicher die SMS abgelöst und ist für sie aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Bequem, benutzerfreundlich – und vor allem gratis – fällt der Einstieg selbst für Technologie-Laien recht unkompliziert aus.Ein etwas genauerer Blick in die Einstellungsmöglichkeiten lohnt allerdings. In den Menüs der Anwendung verbergen sich nämlich einige wichtige Funktionen, die nicht jedem Nutzer geläufig sind.Wir haben die wichtigsten Tricks und Einstellungen in einem Mini-Video für euch zusammengefasst. Kanntest du alle sieben, oder war etwas Neues dabei? Hast du deine Datenschutzpräferenzen schon angepasst? Und kennst du weitere coole Tricks? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!