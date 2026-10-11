i Digitale Sicherheit und Schutz pixabay.com Gratis-Tool mit Lücken 7-Zip: Sicherheitsupdate jetzt installieren Das beliebte Archivprogramm 7-Zip hat mehrere Sicherheitslücken. Entwickler Igor Pavlov hat jetzt ein wichtiges Update veröffentlicht. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Menschen nutzen 7-Zip, um Dateien zu komprimieren und Archive zu entpacken. Das kostenlose Programm ist vor allem auf Windows-Rechnern beliebt. Doch jetzt wurde bekannt: Die Software hat mehrere Sicherheitslücken.

Entwickler Igor Pavlov hat deshalb die neue Version 26.04 veröffentlicht. Sie soll die Schwachstellen schließen und auch einige Fehler beheben. Wie schwerwiegend die Lücken genau sind, ist derzeit nicht bekannt.

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Wie heise online berichtet, sollten Nutzer und Administratoren das Update möglichst schnell installieren. So wird die Angriffsfläche für Cyberkriminelle klein gehalten.

So holst du dir das Update

Ein Problem bei 7-Zip: Das Programm hat keinen eigenen Update-Mechanismus. Du musst dich also selbst darum kümmern. Unter Windows geht es am einfachsten mit dem Befehl "winget upgrade 7zip.7zip" in der Eingabeaufforderung. Alternativ lädst du die neue Version von der offiziellen Website herunter.

Das Update gibt es für Windows, macOS und Linux - jeweils für verschiedene Prozessorarchitekturen. Auf der GitHub-Seite des Projekts findest du Prüfsummen, um die Downloads zu verifizieren.

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Nicht das erste Mal

Schon Ende Juni 2026 musste 7-Zip mit Version 26.02 Sicherheitslücken schließen. Damals konnten Angreifer über manipulierte xz-Archive Schadcode einschleusen. Im November 2025 haben Cyberkriminelle eine 7-Zip-Schwachstelle aktiv ausgenutzt, um Schadsoftware auf Computer zu bringen.