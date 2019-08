70 Anzeigen gegen illegale Verkäufer

"Metallica" begeisterten im Ernst-Happel-Stadion über 50.000 Fans. Für wenig Begeisterung bei der Stadt sorgten aber die illegalen Verkäufer, die mit Getränken oder Tickets ihre Geschäfte machen wollten.

Deutscher festgenommen

In einer von der Gruppe Sofortmaßnahmen organisierten Kontrolle überprüften das Marktamt und die Polizei Wien rund um das Stadion die Einhaltung von Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung und Preisauszeichnungsgesetz.Insgesamt setzte es 70 Anzeigen, 18 Tickets wurden wegen fehlender Gewerbeberechtigung eingezogen. Ein Deutscher, der versucht hatte, völlig überteuerte Tickets an die Fans zu bringen, wurde laut Stadt vorübergehend festgenommen. "Die Kontrollen stellen sicher, dass sich alle an die Regeln halten", so Gruppenchef Walter Hillerer.(red)