728 Covid-19-Erkrankte aktuell in Niederösterreich

Mit 728 derzeit Erkrankten führte am Mittwoch Niederösterreich das Ranking im Bundesländervergleich an. Es folgten die Steiermark (656), Wien (497) und Tirol (478).Laut Daten des Gesundheitsministeriums (amtliches Dashboard) gab es am Mittwoch 1.685 Genesene in NÖ und 70 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.