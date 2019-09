74-jährige Inderin bringt Zwillinge zur Welt

Medizinische Sensation in Indien: Eine 74-jährige Frau hat per Kaiserschnitt Zwillinge zur Welt gebracht.

Ehemann erlitt Schlaganfall

Mit 74 Jahren ist Erramatti Mangayamma aus Indien zum ersten Mal Mutter geworden. Sie bekam per Kaiserschnitt zwei gesunde Mädchen."Der Mutter und den Neugeborenen geht es gut", bestätigte der Gynäkologe gegenüber der "BBC". Ihr 82-jähriger Ehemann und sie wollten schon immer Kinder, allerdings war es ihr bis jetzt nicht möglich, schwanger zu werden. Erst durch künstliche Befruchtung konnten sich die beiden den Kinderwunsch erfüllen."Ich kann meine Gefühle nicht in Worte ausdrücken. Diese Babys vervollständigen mich", so die 74-Jährige. "Wir haben es viele Male versucht und zahlreiche Ärzte besucht", erklärt Mangayamma. In ihrem Dorf wurde sie stets als kinderlose Frau diskriminiert und bei gesellschaftlichen Treffen ausgeschlossen.Aufgrund ihres hohen Alters galt Erramatti Mangayamma von Beginn an als Risikoschwangere. Deshalb war sie neun Monate lang unter ständiger Überwachung der Ärzte im Krankenhaus.Die künstliche Befruchtung habe sie in Los Angeles in einer Privatklinik im Jänner vorgenommen. Ihre Wechseljahre liegen fast 25 Jahre zurück. Auch Stillen kann die 74-Jährige nicht mehr, da ihr Körper keine Milch mehr produziert.Ihr Ehemann Sitarama Rajara erlitt am Tag nach der Geburt einen Schlaganfall und wird derzeit ebenfalls im Krankenhaus behandelt.Das Alter von Mangayamma ist noch nicht offiziell bestätigt, sie wäre die älteste Mutter der Welt. Vor drei Jahren wurde die Inderin Daljinder Kaur im Alter von 70 Jahren Mutter eines Buben. (red)