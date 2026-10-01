i Die Todesstrafe existiert in den USA seit der Kolonialzeit im 17. Jahrhundert, wobei die allererste dokumentierte Hinrichtung im Jahr 1608 in der Kolonie Virginia stattfand (Bild: Todestrakt, San Quentin Gefängnis) REUTERS/Clay McLachlan Todesstrafe in Florida 77-Jähriger Hammer-Mörder in USA hingerichtet Nach fast 30 Jahren im Todestrakt wurde Curtis Wilkie Beasley in Florida mit der Giftspritze hingerichtet. Vor seinem Tod entschuldigte er sich. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 77-jährige Curtis Wilkie Beasley wurde am 29. September im Florida State Prison um 18.12 Uhr Ortszeit hingerichtet. Der ehemalige Army-Veteran hatte 1995 eine 62-jährige Frau mit einem Hammer erschlagen.

Das Verbrechen war besonders brutal: Mit fast 20 Schlägen zertrümmerte Beasley seiner Vermieterin Carolyn Monforts den Schädel und das Gesicht. Die Tochter des Opfers fand die Leiche in der Waschküche, daneben lag der blutige Hammer.

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Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, floh Beasley nach der Tat mit mehreren hundert Dollar und dem Auto seines Opfers.

Rund fünf Monate später wurde er in einem Motel in Alabama unter falschem Namen gefasst. Seine Handschrift führte zur eindeutigen Identifizierung.

Letzte Mahlzeit und Entschuldigung

Im Februar 1998 sprach ihn eine Jury in allen Anklagepunkten schuldig. Auf seinem Hemd war Blut des Opfers gefunden worden. Seine letzten Stunden verbrachte Beasley mit Besuchern und einem Geistlichen. Als Henkersmahlzeit wünschte er sich Grilled-Cheese-Sandwiches und Eiscreme.

Vor der Hinrichtung sagte er: "Ich möchte mich für alle Fehler entschuldigen, die ich gemacht habe."

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Mit seiner Hinrichtung wurden heuer bereits 16 Menschen in Florida exekutiert - mehr als die Hälfte aller Hinrichtungen in den USA. Landesweit war Beasley der 29. Hingerichtete in diesem Jahr.