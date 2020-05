77 Prozent halten Corona-Maßnahmen "für richtig"

Die oö. ÖVP veröffentlichte Donnerstagnachmittag das Ergebnis einer großen Corona-Umfrage. Fazit: 77 Prozent halten die getroffenen Maßnahmen "für gerechtfertigt".

LH ist DER Krisenmanager

Zwei Drittel glauben an eine Wirtschaftskrise durch Corona

Wochenlange Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Geschäfte, Hotel- und Gaststättenbetriebe, das Tragen von Mund- und Nase-Schutzmasken – die meisten Oberösterreicher halten diese von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen "für gerechtfertigt".Das geht aus einer Umfrage (825 Befragte ab 16 Jahren zwischen 23. und 27. April) des Market-Instituts im Auftrag der oö. ÖVP hervor, deren Ergebnis ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer Donnerstagnachmittag in einer Video-Pressekonferenz vorstellte.Auf die Frage "Haben Sie das Gefühl, dass die Maßnahmen, die derzeit in Österreich betreffend das Corona-Virus getroffen werden, übertrieben, gerechtfertigt oder zu wenig sind?" antworteten 77 Prozent mit "gerechtfertigt", 21 Prozent mit "übertrieben" und zwei Prozent mit "zu wenig".Generell zufrieden sind die befragten Oberösterreicher mit der Corona-Performance der Landesregierung. Auf die Frage "Wie gut geht die Landesregierung mit dem Thema Corona-Virus um?" sagten 35 Prozent "sehr gut", 53 Prozent "gut", neun Prozent "weniger gut" und drei Prozent "gar nicht gut".Sehr gut weg kommt dabei auch der Landeshauptmann. Auf die Frage "Wem von den handelnden Personen der vier Landtagsparteien trauen Sie zu, die Situation rund um Corona am besten zu bewältigen?" antworteten 52 Prozent mit "Thomas Stelzer" (ÖVP), acht Prozent mit "Manfred Haimbuchner" (FPÖ) und nur jeweils drei Prozent mit "Birgit Gerstorfer" (SPÖ) und Stefan Kaineder" (Grüne). Übrigens: 20 Prozent sagten "weiß nicht".Was die Stimmungslage in Oberösterreich betrifft, so sind wir durchaus zuversichtlich, dass wir die Gefahr gut überstehen. 82 Prozent sind "optimistisch", 19 Prozent "eher skeptisch" und neun Prozent "unentschieden". Zum Vergleich: Österreichweit sagen 77 Prozent, dass sie optimistisch sind. Somit sind wir in Oberösterreich zuversichtlicher als unsere Landsleute in den anderen Bundesländern.Allerdings glauben auch 67 Prozent der Oberösterreicher, dass Corona eine "länger anhaltende Wirtschaftskrise" zur Folge haben wird. Dass sich die "Wirtschaft rasch erholen wird", daran glauben nur 33 Prozent.Was ist den Oberösterreichern jetzt wichtig, was fordern sie? 17 Prozent sind der Meinung, dass sich die Landesregierung um "Unterstützung und Sicherung der Betriebe" kümmern soll. Das "Aufrechterhaltung und Ankurbeln der Wirtschaft" jetzt wichtig sind, meinen 15 Prozent. Und elf Prozent sagen: "Arbeitsplätze sichern, Arbeitnehmer unterstützen" müsse jetzt passieren.Übrigens: 76 Prozent sind der Meinung, dass die Qualität der medizinischen Versorgung in Oberösterreich abgesichert gehört.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook