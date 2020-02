Seniorin donnert in Wien gegen Hausmauer – Spital

Mit ihrem Pkw krachte eine Frau Montagnachmittag gegen eine Hausmauer in Wien-Penzing. Ein "Heute"-Leserreporter konnte die Szenerie mitverfolgen.

Am Montag kam es kurz vor 18.00 Uhr in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing zu einem Pkw-Unfall. Laut Andreas Huber, Pressesprecher der Berufsrettung Wien, ist eine 78-jährige Frau aus nicht bekannten Gründen gegen eine Hausmauer gefahren."Die Frau konnte selbstständig aussteigen und wurde von uns notfallmedizinisch versorgt", sagte Huber gegenüber "". Anschließend wurde sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.