78-Jähriger wollte Gutes tun, wurde dann bestohlen

Was für eine dreiste Tat! Ein Pensionist wurde in Vöcklamarkt (Bez. Vöcklabruck) auf offener Straße bestohlen – als er einer angeblichen Spendensammlerin Geld geben wollte.

Der 78-Jährige beschreibt die Frau so:

Mittwoch, gegen 10 Uhr Vormittag, wurde ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck in Vöcklamarkt auf der Straße von einer Frau angesprochen. Sie gab vor, für eine wohltätige Organisation zu sammeln, bat den Pensionisten um Geld.Der 78-Jährige willigte ein und übergab – während er das Geldtascherl in der Hand hielt – der Frau seine Spende. Doch noch bevor der Mann die Börse wieder einstecken konnte, umarmte ihn die Unbekannte stürmisch und ging davon.Wenig später bemerkte der Mann, dass er bestohlen worden war.Zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Die Frau war mit einem dunklen Anorak bekleidet, sah dem Opfer zufolge nicht wie eine Österreicherin aus, sprach aber gut Deutsch.Bereits vor zwei Wochen wurde in Bad Schallerbach (Bez. Grieskirchen) ein 81-jähriger Pensionist beim Abgeben einer Spende bestohlen.Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Vöcklamarkt unter 059133 4178.