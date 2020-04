8-mal mehr neu Genesene als Erkrankte in NÖ

Der positive Trend bei den Corona-Zahlen in Niederösterreich hält an. Gegenüber 19 neuen Fällen stehen am Donnerstag 156 wieder genesene Menschen.

In Niederösterreich beträgt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Donnerstag (8 Uhr) insgesamt 2.519. Am Mittwoch zu selben Zeit waren es exakt 2.500 positive Fälle gewesen, also ein leicht berechenbarer Anstieg von 19.Von den nun insgesamt 2.519 Fällen gelten nach Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes 1.841 Personen als genesen. Die Zahl stieg gegenüber gestern damit um 156 an, ist mehr als achtmal so hoch wie die Zahl der neu Erkrankten. In NÖ gibt es damit aktuell 678 bekannte aktive Fälle.In den vergangenen 24 Stunden gab es allerdings auch wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankungen zu beklagen. Insgesamt sind es damit nun 88 Corona-Tote in Niederösterreich. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen in Niederösterreich beläuft sich auf 21.969.