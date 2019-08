8 Meter langer Riesenhai schockt Meeresbiologen

Vor einer Bohrplattform in der Nordsee bei Dänemark haben Arbeiter einen Riesenhai entdeckt. Seine Größe überrascht sogar Meeresbiologen.

Die Aufnahmen, die dem dänischen Fernsehsender TV2 zugespielt wurden (siehe oben) sind beeindruckend: Sie zeigen, wie ein gewaltiger Hai rund um die Bohrplattform Syd Arne in dänischen Gewässern schwimmt. Der Sender hat die Aufnahmen dem Meeresbiologen Jens Peder Jeppesen vorgespielt, der sich geschockt zeigt: "Ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als ich das Video gesehen habe."Einen solche großen Hai habe der Biologe noch nie in dänischen Gewässern gesehen. Der Hai wird auf rund acht Meter Länge geschätzt. Es soll sich um einen Riesenhai (Cetorhinus maximus) handeln, der bis zu zehn Meter groß und vier Tonnen schwer werden kann. Es ist die zweitgrößte bekannte Hai-Art nach dem Walhai und gleichzeitig der zweitgrößte bekannte Fisch der Erde.Riesenhaie schwimmen mit geöffnetem Maul durch das Wasser und filtern so Plankton aus dem Wasser. Bis zu 1.800 Tonnen Wasser können so pro Stunde durch das Maul des Fischs fließen. Für den Menschen ist der Riesenhai ungefährlich. Umgekehrt ist der Riesenhai durch die Harpunenjagd stark bedroht und gilt seit 2005 als gefährdete Art. (rfi)