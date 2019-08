Vor 1 h 80-jähriger Mann erlitt Schlaganfall in Wien-Penzing

Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

Die Wiener Berufsrettung musste den Mann wegen einem Schlaganfall ins Krankenhaus bringen. Wie es dem Mann geht, ist nicht bekannt.

Am Donnerstagabend, gegen 22.20, wurde die Berufsrettung in die Nobilegasse, Ecke Linzer Straße, in Wien-Penzing gerufen. Ein 80-jähriger Mann erlitt einen Schlaganfall und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.



Wie es dem Mann inzwischen geht, ist der Rettung nicht bekannt. (rhe)