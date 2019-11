80-Jährige erfasst mit Pkw Motorrad-Lenker (16)

Zu einem schweren Unfall kam es jetzt im Waldviertel: Eine Seniorin geriet in den Gegenverkehr, erfasste mit ihrem Auto einen 16-Jährigen.

Schwerer Crash in Nonndorf, einem Ortsteil der Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land: Am Dienstag gegen 15 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad auf der B36 unterwegs, als ihm auf seiner Spur plötzlich ein roter VW Polo entgegenkam.Der Bursche konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, die beiden Fahrzeuge kollidierten, der 16-Jährige stürzte."Die 80-jährige Lenkerin des Pkw fuhr über eine Grünfläche, bis das Fahrzeug am Geländer des Löschteiches zum Stehen kam", berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando.Mehrere Anrainer, darunter auch Florianis, hörten den Krach, eilten den beiden Verletzten schnell zu Hilfe.Der 16-Jährige zeigte sich bei der Erstversorgung vor Ort ansprechbar, wurde aber im Anschluss per Hubschrauber ins Spital nach Krems geflogen. Die 80-Jährige wurde mit der Rettung ins Spital nach Waidhofen gebracht.Die Feuerwehr kümmerte sich im Anschluss noch um die Fahrzeugbergungen.