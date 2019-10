80-jährige Lenkerin baut spektakulären Unfall

Crash, Boom, Bang in Pitten (Neunkirchen): Eine Lenkerin (80) donnerte in eine Steinabgrenzung.

Kurioser Crash am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr am Hauptplatz in Pitten im Bezirk Neunkirchen: Eine 80-jährige Lenkerin verlor vor dem Gemeindeamt die Kontrolle über ihren Wagen, streifte einen Poller und krachte frontal in eine Steinabgrenzung.Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Gitterelemente, welche mit Steinen gefüllt waren, demoliert. Die Steine selbst schossen in sämtliche Richtungen davon. Ein daneben geparkter Pkw wurde dadurch schwer beschädigt.Verletzte gab es glücklicherweise keine, zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in der Nähe auf der Straße.