80 Personen feierten Corona-Party am Donaukanal

Bis zu 80 Personen haben am Donnerstag eine illegale Rave-Party am Wiener Donaukanal gefeiert. Als die Polizei eintraf, waren die meisten Teilnehmer aber schon wieder verschwunden.

Wie der "Kurier" berichtet, fand die spontane Corona-Party am Donnerstagabend in der Nähe des Szeneclubs "Flex" am Donaukanal statt. Bis zu 80 Personen sollen laut einem Augenzeugen an der Feier teilgenommen haben.Der Tageszeitung liegt auch ein Video der illegalen Party vor. Darauf ist zu sehen, wie mehrere Menschen zu lauter Musik tanzen, dabei aber nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten.Laut "Kurier" dürfte die Corona-Party aufgrund der Corona-Maßnahmen aber nicht organisiert gewesen sein. Eine Person soll über Boxen aber laute Musik aufgedreht haben. Daraufhin begannen immer mehr Menschen zu tanzen.Nach rund 30 Minuten traf dann auch die Polizei ein und stellte die noch anwesenden Menschen zur Rede. Allerdings sollen zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Leute vor Ort gewesen sein.Die Polizei weiß von einem größeren Einsatz am Donaukanal nichts, heißt es in dem Bericht weiter. Die Exekutive könne aber nicht ausschließen, dass es diesbezüglich Anzeigen gab.