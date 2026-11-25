i Großmutter mit Enkeln am Laptop pixabay.com Studie zu KI-Nutzung 81 Prozent nutzen KI - Senioren holen auf Vier Jahre nach dem ChatGPT-Start nutzt ein Großteil der Deutschen generative KI-Tools. Bei den über 65-Jährigen ist die Nutzung explodiert. Von Technik Heute 25.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahlen einer aktuellen TÜV-Studie zeigen einen beeindruckenden Trend: 81 Prozent der Menschen ab 16 Jahren nutzen mittlerweile generative KI-Tools wie ChatGPT, Google Gemini oder Claude. Das entspricht einem Plus von 16 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Besonders bemerkenswert ist der Anstieg bei den älteren Menschen. 61 Prozent der über 65-Jährigen verwenden inzwischen KI-Anwendungen - 2025 waren es nur 35 Prozent.

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Wie t3n meldet, führt ChatGPT weiterhin das Feld an, verliert aber Marktanteile an Konkurrenten wie Google Gemini und Anthropics Claude. "KI ist längst kein Thema mehr nur für Technikbegeisterte", erklärt Joachim Bühler vom TÜV-Verband.

Sorgen wachsen mit

Trotz der wachsenden Begeisterung steigt auch die Skepsis: 90 Prozent der Befragten sehen "nicht abschätzbare Risiken" durch KI. Viele sorgen sich um Cyberangriffe und den wachsenden Einfluss der Tech-Konzerne.

Die Deutschen nutzen KI längst nicht mehr nur als Suchmaschine. Die Tools helfen beim Auswerten von Dokumenten, Organisieren von Fotos oder geben Rat bei persönlichen Fragen. 30 Prozent haben bereits vertrauliche Informationen mit einer KI geteilt.

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Die Mehrheit erwartet von der Politik mehr Engagement für KI-Sicherheit - etwa schärfere Kontrollen und internationale Standards auch mit den USA und China.