82-Jähriger bei Pkw-Überschlag leicht verletzt

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Pettnau (T) ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei überschlug sich ein Pkw. Der 82-jährige Lenker kam mit leichten Verletzungen davon.

Am Mittwoch kam es in Pettnau (T.)zu einem Pkw-Überschlag. Der 82-jährige Lenker des Wagens kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Warum es zum Unfall gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.Der 82-Jährige lenkte seinen Pkw auf der Inntalautobahn A 12 in Fahrtrichtung Osten, als es bei der Abfahrt zur Raststation Pettnau zum Unfall kam. Er kam aus ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Informationstafel.Dabei kippte der Wagen um und kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde laut Polizeiangaben nur leicht verletzt. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Pkw und an der Informationstafel entstand erheblicher Sachschaden.