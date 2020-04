821 Corona-Erkrankte aktuell in Niederösterreich

821 aktuell Erkrankte gab in in Niederösterreich mit Stand Mittwochfrüh, 9 Uhr.

821 Covid-19-Erkrankte gibt es aktuell in Niederösterreich (Stand: 19. April, 9 Uhr). Laut Daten des Gesundheitsministeriums liegt in dieser Statistik nur Tirol mit 844 aktiv Erkrankten vor NÖ. Dahinter folgen die Steiermark (764) und Wien (557).Insgesamt gab es mit Stand Sonntagfrüh insgesamt 14.661 jemals positiv Getestete in Österreich.In NÖ führt in dieser Bilanz der absoluten Zahlen der Bezirk Amstetten (280 Fälle) die Statistik an, gefolgt vom Bezirk St. Pölten-Land (254 Fälle).