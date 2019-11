83-Jährige erstochen: Killer ist zurechnungsfähig

Ioan P. (38) soll im August in Gloggnitz Elfriede H. auf offener Straße erstochen haben. Jetzt ist das Gutachten fertig: Der Rumäne ist zurechnungsfähig.

Im Mordfall Gloggnitz liegt nun das psychiatrische Gutachten vor: Demnach ist Ioan P. zurechnungsfähig, aber gefährlich nach Paragraf 21 Absatz 2. Das heißt: Dem Rumänen droht neben einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes auch noch eine Einweisung in eine Anstalt. Wie berichtet soll der Sonderling, der bereits in seiner Heimat im Jahr 2006 gemordet hat, Mitte August Elfriede H. (83) aus Frust niedergemetzelt haben. Der Rumäne hatte kurz davor seine Hilfsstelle in einem Pferdehof verloren, war daher frustriert.Der Verdächtige selbst sprach dann gegenüber seinem Anwalt Wolfgang Blaschitz von einer Verwechslung: Er hielt das Opfer für die Pferdehof-Chefin, die ihm angeblich noch 70 Euro Lohn schuldete. Es gilt die Unschuldsvermutung.