Nächster Fall: Frau stirbt an Folgen des Coronavirus

In der Steiermark wurde der nächste Todesfall, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht, bestätigt. Die 84-jährige Frau hatte Vorerkrankungen.

In der Nacht auf Samstag ist in der Steiermark eine 84-Jährige, die mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Laut der steirischen Landessanitätsdirektion war die Patientin zuletzt im LKH Graz West in stationärer Behandlung.Wie auch schon bei den bisherigen Todesfällen in der Steiermark, litt auch die 84-Jährige an mehreren Vorerkrankungen. Bei der Frau handelt es sich um das vierte Todesopfer in der Steiermark, das achte in Österreich. Vor ihr starben bereits drei Personen in Wien, eines in Oberösterreich und eben drei in der Steiermark.TodesfälleCorona-Erkrankte in Österreich nach Alter