85-Jähriger bei Holzarbeiten von Traktor überrollt

Vom Traktor überrollt: Am Donnerstagvormittag wurde im Bezirk Spittal an der Drau (Kärnten) ein 85-Jähriger bei Holzarbeiten getötet.

Traktor kam ins Rollen

Am Donnerstag gegen 9:30 Uhr waren ein 85-jähriger Altbauer und seine 56-jährige Tochter auf dem Bauernhof seines Sohnes in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) damit beschäftigt, mit dem Traktor Holzscheite vom Brennholzplatz zur Holzhütte zu transportieren.Zum händischen Entleeren der Frontlader-Schaufel stellte der 85-Jährige den Traktor vor der Holzhütte auf der leicht abschüssigen Zufahrt ab. Nach dem Entladen wollte er wieder auf den Traktor aufsitzen. Plötzlich begann dieser rückwärts zu rollen.Dabei wurde der Altbauer vom linken Vorderrad überrollt und zwischen dem Vorderrad und der Frontlader-Schaufel eingeklemmt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.