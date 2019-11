85 Prozent des KAV- Personals mit Gewalt konfrontiert

Der KAV hat anlässlich des Messerangriffs auf einen Arzt im Franz Josefs Spital im Juli seine Mitarbeiter zu Gewalt-Erfahrungen befragt.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden am Dienstag in der KAV-Zentrale (Landstraße) präsentiert. 52,3 Prozent der KAV-Mitarbeiter wurden schon mit körperlicher Gewalt konfrontiert. 24,8 davon in den letzten 12 Monaten. Von 30.000 KAV-Mitarbeitern hat rund ein Viertel an der Befragung teilgenommen. Laut KAV zeigt das, "welche Relevanz das Thema hat."Neben körperlicher Gewalt wurden KAV-Mitarbeiter in den letzten 12 Monaten auch mit Drohungen (28,5 Prozent), Beschimpfungen und sexueller Belästigung (58,8 Prozent) konfrontiert.Bis Ende des Jahres sollen auch die "Sicherheitschecks" abgeschlossen sein, kündigte KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb an. Debei sucht der KAV gemeinsam mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) nach Sicherheitslücken. Ob die KAV-Mitarbeiter mehr Securities und Polizisten in den Spitälern wollen, wurde nicht abgefragt.