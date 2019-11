87-jährige Seniorin im Spital bestohlen

Am 18. Oktober landete Maria K. (87) mit 42,4 Grad Fieber in der Rudolfstiftung. Am nächsten Tag besuchte Enkelin Sabine A. (36) die Pensionistin im Spital. Sie bemerkte sofort, dass Ring und Goldkette ihrer Großmutter weg waren.