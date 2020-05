90 Personen bei "Corona-Party" auf Tankstelle

Zu laute Musik, Rennen auf der angrenzenden Bundesstraße und die Abstandsregel nicht eingehalten – die Linzer Polizei sprengte in der Nacht auf Sonntag eine "Corona-Party".

Party auch bei einem Einkaufszentrum

Gegen 22 Uhr wurde es auf dem Areal einer Tankstelle in der Salzburger Straße in Linz richtig laut.Aus einem Großteil der rund 35 abgestellten Autos dröhnte Musik. Etwa 90 Personen feierten ausgelassen. Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter: Fehlanzeige!Ein paar wenige trugen Mundschutz-Masken. Ein ähnliches Bild herrschte im angrenzenden Tankstellen-Shop. Die Party-Gäste versorgten sich mit Snacks und Getränken. Zweitweise tummelten sich bis zu 15 Personen in dem Shop. Viel zu viele bei den aktuell gültigen Corona-Beschränkungen (ein Kunde pro zehn Quadratmeter).Sechs Streifenwagen mussten anrücken, um die Lage zu beruhigen.Einen Teil der Beteiligten beeindruckte die Polizei-Präsenz aber wenig. Denn noch während der Amtshandlung verließen einige Feiernde immer wieder das Gelände, um sich auf der angrenzenden Salzburgerstraße illegale Rennen zu liefern.Auch auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Einkaufszentrums spielten sich ähnliche Szenen ab.Die Beamten klärten sämtliche Beteiligte über die geltenden Covid-19-Bestimmungen auf. Die Lenker verließen daraufhin auch die Tankstelle sowie das Areal des Einkaufszentrums.Doch nur wenige Stunden später begann das selbe Spiel von vorne. Wieder versammelten sich einige Lenker bei der Tankstelle. Drei Polizeistreifen gelang es auch dieses Mal, die illegale Party zu beenden.Allerdings hatte dieser Einsatz nun auch Folgen für die Unbelehrbaren. Es hagelte 15 Verwaltungsanzeigen, vier Organmandate und unzählige Abmahnungen.Übrigens: Als Begründung für die ausgelassene Party zu später Stunde, meinten viele laut Polizei, während des Fastenmonats Ramadan nur in der Nacht feiern zu dürfen.