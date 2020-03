92-Jähriger feiert "Corona-Party" auf der Straße

Seine eigentliche Geburtstagsparty musste der 92-jährige US-Amerikaner Alfred Vecoli zwar absagen. Doch er hatte nicht mit der Kreativität seiner Verwandtschaft gerechnet.

Auto-Korso für 92-Jährigen

Aufgrund seines Alters gehört der 92-jährige Alfred Vecoli aus Rhode Island (USA) zur Corona-Risikozielgruppe. Aus diesem Grund musste die Geburtstagsparty, die er wie üblich mit seinen acht Kindern, 14 Enkeln und 15 Ur-Enkeln in der ortsansässigen, italienischen Gemeinde oder Zuhause feiern wollte, kurzerhand ausfallen - doch gefeiert wurde trotzdem. Auf der Straße.Vecolis Familienmitglieder versammelten sich am Wochenende vor dessen 92. Geburtstag in der Straße des rüstigen Jubilars. Sie schmückten ihre Autos mit Plakaten und Girlanden und fuhren dann in einer Geburtstagsparade die Straße auf und ab - "Social Distancing" inklusive.Zum großen Finale stiegen dann alle Freunde und Verwandten des 92-jährigen Geburtstagskindes aus ihren Fahrzeugen und sangen ihm - weiterhin mit reichlich Abstand - ein "Happy Birthday"-Ständchen. Seine 13-jährige Ur-Enkelin Marianna Salois erzählte "ABC", Vecoli hätte sich diese Geburtstagsfeier verdient: "Er ist einfach wirklich liebenswert. Er ist einer dieser Menschen, die du, wenn du ihnen begegnest, einfach gern hast."