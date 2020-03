16.03.2020 16:20 99 Prozent der Schüler blieben in NÖ zuhause

Leere Klassenzimmer in NÖ Bild: iStock (Symbol)

Nur etwa 2.000 der rund 196.000 Schüler in NÖ nahmen das Betreuungsangebot in Anspruch: "Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Eltern bedanken", so die Bildungslandesrätin.