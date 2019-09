A1: BMW X7-Erlkönig aus Deutschland gesichtet

Ein Leser entdeckte am Freitag einen BMW-Erlkönig.

Am Freitagvormittag konnte ein "Heute"-Leserreporter einen BMW-Erlkönig auf der Autobahn filmen. Laut dem Leser handelt es sich um einen BMW X7.

Ein mit Tarnfolie überzogener BMW X7 wurde am Freitagvormittag um 08.45 Uhr von "Heute"-Leserreporter Abdullah zwischen St. Pölten und Linz auf der Westautobahn in Richtung Salzburg entdeckt. Das Fahrzeug entstammt der X-Reihe und war wahrscheinlich auf dem Weg zurück nach Deutschland.



Laut dem Leser war der BMW mit Diagnosegeräten im Inneren des Fahrzeugs ausgestattet. Die Dame am Steuer des Erlkönigs dürfe mit solchen Aufnahmen auch vertraut sein: ihr Grinsen ist in dem Video noch erkennbar.