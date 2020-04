Crash mit drei Fahrzeugen sorgt für Stau auf der A14

In den frühen Morgenstunden kam es auf der A14 zu einem Unfall, bei welchem laut ersten Informationen mindestens drei Autos beteiligt waren.

Am Freitag um 6 Uhr früh krachte es zwischen der Anschlussstelle Dornbirn-Süd und Hohenems. Laut derzeitigem Wissensstand krachten drei Pkws ineinander. So wurden offenbar bei dem Zusammenstoß zwei der Fahrzeuge neben die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurden alle drei Lenker verletzt. Einer von ihnen wurde im Wagen eingeklemmt.Alle drei Personen wurden im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Dadurch, dass ein Fahrstreifen in Richtung Tirol völlig gesperrt werden musste, kam es in weiterer Folge zu einem längeren Stau.+++ Mehr Infos in Kürze +++