A2: Baby bei Crash mit Harley schwer verletzt

Am Vormittag des 8. Mai 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Südautobahn (A2) alarmiert.

Die Einsatzkräfte rückten sofort mit sechs Fahrzeugen und 19 Mann aus. Bei ihrer Ankunft am Unglücksort bot sich den Helfern ein wahres Schlachtfeld. Die Unfallstelle kurz vor der Ausfahrt Wiener Neudorf in Fahrtrichtung Graz erstreckte sich über mehrere Fahrspuren.Bei dem Crash zwischen drei Pkw und einem Harley-Davidson-Motorrad mussten vier Fahrspuren zur Versorgung der Opfer und den weiteren Bergearbeiten gesperrt werden.Mehrere schwer verletzte Personen, darunter der Motorradfahrer, eine Pkw-Lenkerin sowie ein Baby, wurden durch das Notarzt-Team des Roten Kreuz medizinisch versorgt und dann gemeinsam mit weiteren Rettungskräften des Roten Kreuzes und Arbeiter Samariterbunds wurden sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.Nach dem Abtransport der Verletzten führte die Feuerwehr Wiener Neudorf die Bergungsarbeiten durch. Dabei kam für die Bergung eines Skoda Kombi das Abschleppfahrzeug und für die rund 400 Kilo schwere Harley-Davidson das Wechselladerfahrzeug mit dem Abschlepp-Plateau zum Einsatz. Ein weiteres Unfallfahrzeug wurde durch ein Privatunternehmen abgeschleppt. Das vierte Fahrzeug konnte seine Reise selbst fortsetzen.