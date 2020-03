Hiebe statt Liebe: Carter wird zum Prügelknaben

Für Aaron Carters neue Freundin klickten am Wochenende die Handschellen: Die Blondine wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen.

Prügelnde Freundin verhaftet

Kein Glück mit den Frauen

Der Himmel hing Anfang des Jahres noch voller Geigen, als Musiker Aaron Carter (32) und Model Melanie Martin ihre Liebesbeziehung öffentlich machten. Carters Liebe zur blonden Schönheit war so groß, dass er sich sogar ein Tattoo mit ihrem Namen oberhalb seiner rechten Augenbraue stechen ließ.Am Wochenende kam die Polizei von Los Angeles dem Skandal-Sänger zur Hilfe. Laut Carter soll Martin ihn gewürgt haben und wurde deshalb wegen häuslicher Gewalt vorläufig festgenommen. Die Zeit, die sie in Gewahrsam verbrachte, nutzte Carter, um sich sogleich auf Instagram als "Single" zu deklarieren, alle Postings mit Melanie zu löschen und stellt in einem Tweet klar: "Ich bin sehr traurig. Ich hoffe, sie bekommt die Hilfe, die sie braucht. Niemand verdient häusliche Gewalt, weder Frauen noch MÄNNER."Liebesglück scheint dem Musiker und Bruder des berühmten Backstreet Boys Nick Carter nicht vergönnt zu sein: Bereits im vergangenen Sommer erwirkte er eine einstweilige Verfügung gegen seine damalige Partnerin Lina Valentina. Auch sie soll Carter geschlagen haben. Damals wurde das Verfahren fallen gelassen, Carter habe die Differenzen mit Lina beigelegt, hieß es.Wie es im aktuellen Fall weiter geht, ist noch unklar. Zwar wurde Melanie Martin inzwischen auf Kaution frei gelassen, hat sich aber noch nicht zu Carters Anschuldigungen geäußert.