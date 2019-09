Aaron Carter tätowiert sich Rihanna ins Gesicht

Für "GQ" posierte die Sängerin 2013 als Medusa und inspirierte damit Aaron zu seinem neuen Tattoo.

Was tun, wenn die eigenen Geschwister einstweilige Verfügungen gegen dich erwirken, weil sie um ihr Leben fürchten? Als Promi mit turmhohem Ego und Hang zu drastischen Maßnahmen, könntest du dir beispielsweise das Konterfei eines Popstars auf die Schläfe tätowieren lassen...Aktuell beschert Aaron Carter seinen Fans vor allem Sorgenfalten, die er mit seinen neuesten Insta-Bildern sicher nicht zu glätten vermag. Sowohl seine Zwillingsschwester Angel, als auch sein älterer Bruder Nick, bekannt als Aushängeschild der Backstreet Boys, wollen den 31-Jährigen auf Abstand halten – er hege Mordgedanken und habe ein beachtliches Waffenarsenal.Auf Twitter kündigte Aaron nun an, nie wieder mit Nick zu sprechen. Seine Pistolen und Gewehre hat er laut eigenen Angaben inzwischen verkauft. Für Aufsehen sorgt er aber vor allem mit einem auffälligen Gesichtstattoo. Das Motiv: Rihanna als Medusas, Schlangenkopf inklusive.Auf Instagram präsentierte Aaron das Peckerl mit den Worten: "Ich bin das Beste, das die Musikwelt gerade zu bieten hat. Ich kann nicht verleugnet werden. Lest es nach."Musikalisch hat der Sänger tatsächlich ein neues Projekt am Start. Auf YouTube erfreut sich die Single "Sensational Love" allerdings überschaubarer Beliebtheit. Schlagzeilen macht Aaron wohl auch weiterhin hauptsächlich abseits der Tonstudios.