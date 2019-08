Vor 1 h Ab 1. Oktober wird Yazan A. der Prozess gemacht

Der Prozess zum Mord an der 16-jährigen Manuela K. wird von 1. bis 3. Oktober stattfinden. Das teilte das Landesgericht Wiener Neustadt jetzt mit.

Der grausame Mord an der 16-jährigen Manuela K. aus Wiener Neustadt bewegte das ganze Land. Jetzt steht der Prozesstermin fest: Von 1. bis 3. Oktober wird dem Ex-Freund der 16-Jährigen der Prozess gemacht, berichtet die APA.



Er soll Manuela K. in der Nacht zum 13. Jänner im Anton-Wodica-Park in Wiener Neustadt mit einem Gürtel erdrosselt und sich anschließend noch an ihr vergangen haben. Danach soll er die 16-Jährige eilig unter einem Laubhaufen verscharrt haben. Als sie nicht nach Hause kam, suchte die Familie nach Manuela K., fand ihre Leiche im Park.



Yazan A. drohen bis 15 Jahre Haft



Der Angeklagte, Syrer Yazan A. (19) – er wird vom renommierten Strafverteidiger Andreas Reichenbach vertreten – bestritt bis zuletzt die Tat. Manuela K. sei nach einem Streit gestürzt und mit dem Hals auf die Kante der Parkbank gefallen.



Die Anklage lautet auf Mord, Störung der Totenruhe, zwei Körperverletzungen (eine versuchte, eine vollzogene) und Nötigung. Yazan A. drohen bis zu 15 Jahre Haft.



(nit)