Ab Dezember wird das Bier um 2,5 Prozent teurer

Wie die Brau Union am Dienstag bekanntgab, wird das Bier in Österreich ab Dezember teurer. Die Verantwortlichen sprechen spricht von "Anpassung"

Schlechte Nachrichten für Bierliebhaber. Wie die Brau Union am Dienstag in einer Aussendung bekanntgab, werden die Bierpreise ab Dezember leicht erhöht. Begründet wird dieser Schritt mit der Inflation, der Preisentwicklung im Energiebereich, sowie den erhöhten Personalkosten.Da die Kostensteigerungen durch Effizienzsteigerungen durch die Brau Union nur "teilweise aufgefangen" werden könne werden die Bierpreise ab 1. Dezember um durchschnittlich 2,5 Prozent "angepasst".Der Generaldirektor der Brau Union, Magne Setnes, erklärt diesen Schritt mit einem Plädoyer für "beste österreichische Qaulität zu fairen Preisen". Auch in Zukunft sollen alle die heimische Vielfalt der Biere nachhaltig gefördert werden, so Setnes.