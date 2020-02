Ab März ist die Milch in der Mehrweg-Flasche zurück

Die Lebensmittelketten Spar und Rewe verkaufen ab März Milch in Mehrwegflaschen. Der Pfand wird bei beiden Ketten 22 Cent pro Flasche betragen.

Einweg ade – die großen Lebensmittelketten Spar und Rewe (Billa, Merkur, Adeg) gaben am Montag fast zeitgleich bekannt, dass sie ab März Milch in Mehrwegflaschen verkaufen werden.Diese Bio-Milch soll fast genauso viel kosten wie die Milch in der Einwegflasche. Das Pfand wird bei Spar und Rewe 22 Cent pro Flasche betragen. Da die Milchflaschen von Spar und Rewe aus der selben Abfüllanlage von Berglandmilch kommen, wird auch die Rückgabe von Glasflaschen bei der jeweils anderen Supermarktkette möglich sein.