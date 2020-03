Ob heite red da Donald Duck wiada Weanarisch

Am Samstag erscheint die zweite Auflage des "Lustigen Taschenbuchs" auf Wienerisch. Und bringt Dialekt-Spaß ins Daheim-Bleiben.

Bereits kurz nach dem Verkaufsstart im Februar ist die erste Auflage vom Lustigen Taschenbuch (LTB) Mundart so gut wie ausverkauft. Nun geht die beliebte Mundart-Reihe in die zweite Runde. Donald Duck trifft damit erneut auf Andy Borg. Der gebürtige Floridsdorfer ist im LTB Mundart Wienerisch als Gastübersetzer im Einsatz und glänzt zudem im Comic als Opernball-Tänzer "Andy Dorg" samt Entenschnabel."Donald Duck und ich haben vieles gemeinsam. Ich bin genauso schusselig wie er. Wir reden beide, wie uns der Schnabel gewachsen ist und haben Spaß daran, wenn wir die Leute damit unterhalten", so Borg.Flotte Sprüche und Glamour bringt Andy Borg ins LTB mit dem Kapitel "Liebeslied oder Liebesleid" (Wienerisch: "Ollas fia die Kunst"). Natürlich dreht sich in dieser Geschichte alles um Musik. Donald Duck singt für Daisy das Liebeslied "Adios Amor". Begeistert und überzeugt von seinen eigenen Fähigkeiten ist es für ihn selbstverständlich, an einem Casting-Wettbewerb teilzunehmen.Tollpatschig wie immer verpasst Donald die Anmeldefrist. Doch Ehrgeiz macht erfinderisch! Die Ente schummelt sich während der Show als Reinigungskraft auf die Bühne, schnappt sich das Mikrofon und trällert los. Die Plattenfirma winkt sofort mit einem Vertrag …Das LTB Mundart Wienerisch kostet 4,99 Euro und ist ab heute im Handel oder im Online-Shop des Egmont-Verlag erhältlich.