Ab sofort dürfen Soldaten mit allen Öffis gratis fahren

Alle Soldaten des Bundesheeres, die im Einsatz stehen, können ab heutigen Dienstag mit sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln gratis fahren.

Ab sofort ist für alle Soldaten, die im Einsatz stehen, die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln Österreichs unentgeltlich (Freifahrt).Als "Fahrschein" gilt das Tragen der Uniform in Verbindung mit einer Bestätigung des vorgesetzten Kommandos, es sind sonst keine zusätzlichen Dokumente notwendig. Wenn es der Einsatz erfordert, kann auch die gesicherte Dienstwaffe - Pistole oder Sturmgewehr - mitgeführt werden."Das ist ein noch nie da gewesenes Zeichen der Solidarität und Anerkennung für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ich möchte den ÖBB und den Verkehrsverbünden Österreichs meinen aufrichtigen Dank für diese Wertschätzung aussprechen. Durch diese Maßnahme ermöglichen sie unseren eingesetzten Kräften die größtmögliche Bewegungsfreiheit zur Auftragserfüllung. Gemeinsam schaffen wir das – vielen Dank", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner."Die ÖBB unterstützen das Land bei allen Maßnahmen, die bei einer raschen Wiederherstellung eines uns gewohnten Lebensumfeldes hilfreich sind. Als größtes Mobilitätsunternehmen Österreichs bieten wir gemeinsam mit den sieben österreichischen Verkehrsverbünden den österreichischen Soldatinnen und Soldaten ein unkompliziertes Angebot der Freifahrt, um sicher an ihren Einsatzort zu gelangen," so Michaela Huber, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG.Diese "rot-weiß-roten Freifahrten" garantieren den eingesetzten Soldaten eine möglichst große Bewegungsfreiheit. Sie sind vorläufig bis Ende Mai begrenzt, Mitte Mai erfolgt eine Neubeurteilung und gegebenenfalls eine Verlängerung.